Carcere per chi maltratta gli animali Brambilla | Riforma storica la fine dell’impunità che ha regnato per anni

Finalmente una svolta storica nella tutela degli animali: il carcere per chi li maltratta! La deputata Brambilla, fondatrice della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa), celebra la fine di un'epoca di impunità. Questo passo non solo segna un cambiamento legislativo, ma riflette una crescente consapevolezza sociale. Non possiamo più rimanere in silenzio di fronte alla crudeltà; ora è tempo di agire e proteggere chi non ha voce.

La deputata che ha fondato la Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa): mi segnalano sempre episodi di crudeltà. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Carcere per chi maltratta gli animali, Brambilla: «Riforma storica, la fine dell’impunità che ha regnato per anni»

Ddl animali è legge: carcere per chi li maltratta. Aumentate le pene. Ecco cosa prevedono i 15 articoli

Il disegno di legge "Salva Animali" approvato dal Senato prevede pene più severe e l'introduzione di 15 nuovi articoli per combattere il maltrattamento, lo sfruttamento e l'uccisione dei nostri amici a quattro zampe.

Cerca Video su questo argomento: Carcere Maltratta Animali Brambilla Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Carcere per chi maltratta gli animali, approvata la legge. Aumentate tutte le pene e le sanzioni. Brambilla: «Svolta epocale»; Violenza sugli animali, c'è la legge: chi li maltratta rischia fino a 4 anni; Il Senato approva ddl per reati contro gli animali: pene più severe per chi maltratta; I reati contro gli animali diventano legge, multe e carcere per chi li abbandona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Carcere per chi maltratta gli animali, approvata la legge. Aumentate tutte le pene e le sanzioni. Brambilla: «Svolta epocale»

Come scrive msn.com: Via libera dal Senato. Mano pesante contro violenze e sadismo, combattimenti clandestini e uccisione di animali altrui. Basta cani alla catena ...

Carcere fino a 48 mesi per chi uccide gli animali. Abbandono, multe più dure

Riporta ilmessaggero.it: Il disegno di legge sui reati contro gli animali vede come firmataria la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla: «È una grandissima ... Le novità principali prevedono pene fino a 4 anni ...

Carcere e multe: cosa rischia chi maltratta gli animali

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...