Carcere minorile di Torino la questione dell' impiego delle poliziotte penitenziarie arriva in Parlamento

La questione dell'impiego delle poliziotte penitenziarie al carcere minorile di Torino sta attirando l'attenzione del Parlamento, grazie all'interrogazione dei senatori del Movimento 5 Stelle. Un tema importante che riguarda la tutela delle giovani detenute e le condizioni di sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie minorili.

I senatori del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro, Anna Bilotti, Ettore Antonio Licheri, Gabriella Di Girolamo, Ada Lopreiato e Bruno Marton hanno presentato un'interrogazione al ministro della giustizia Carlo Nordio in merito alla situazione del carcere minorile di Torino, dove lo scorso 9 maggio.

