Carcere Ivrea rivolta detenuti | 5 sul tetto

A Ivrea, cinque detenuti si sono asserragliati sul tetto del carcere, protestando per ottenere un incontro con il magistrato di turno. La protesta, iniziata nel pomeriggio, coinvolge le forze dell'ordine che stanno cercando di gestire la situazione in attesa di un dialogo.

Cinque detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale di Ivrea dalle 14 di oggi e non vogliono scendere finchĂ©, hanno dichiarato, non parleranno con il magistrato di turno. Gli agenti della penitenziaria sono intervenuti immediatamente ma la situazione non si è ancora risolta e la protesta è ancora in corso. Non sono chiari, al momento, i motivi che hanno spinto i detenuti a salire sul tetto. "L'episodio presso il carcere di Ivrea è l'ennesima dimostrazione del fatto che in ambito penitenziario alle molteplici promesse dei governi di opposti schieramenti non seguono mai fatti concreti" ha detto Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp.