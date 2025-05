Carcere il 1 giugno arriva il nuovo direttore | è Tazio Bianchi

Dal 1° giugno, Tazio Bianchi sarà il nuovo direttore del carcere di Parma, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore penitenziario. Bianchi, già alla guida del penitenziario parmigiano in passato, sostituisce Valerio Pappalardo, che prenderà il comando del carcere di Terni. Restiamo in attesa di scoprire come il suo arrivo influenzerà la gestione della struttura, con un occhio di riguardo alle tematiche penitenziarie locali.

