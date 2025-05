Carcere e multe più severe per chi uccide e maltratta gli animali | cosa contiene il dl approvato al Senato

Il nuovo decreto approvato al Senato introduce pene più severe, tra cui carceri e multe più pesanti, per chi commette reati contro gli animali, come maltrattamenti e uccisioni. Con il voto unanime, il provvedimento rafforza le sanzioni già previste, contribuendo a tutelare meglio il benessere degli animali nel nostro Paese.

Nell’ Aula di Palazzo Madama passa, con il voto per alzata di mano, il provvedimento che prevede l’inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. Il disegno di legge, che ha come prima firmataria la parlamentare di NM Michela Vittoria Brambilla, diventa così definitivo: visto che era già stato approvato alla Camera lo scorso novembre e non ha subito modifiche al Senato. “Un segnale chiaro e atteso da molto tempo, nel segno del rispetto e della civiltà “, commenta il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa. “Una grandissima vittoria per l’Italia e per tutti coloro che amano gli animali e li vogliono vedere rispettati”, commenta la Brambilla, presidente della Lega italiana per i Diritti degli Animali e dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it