Carcere di Como emergenza senza fine | troppi detenuti pochi agenti e stipendi inadeguati

Il carcere di Como affronta una crisi senza fine, con un sovraffollamento critico, pochi agenti e stipendi inadeguati che peggiorano le condizioni di lavoro. Nonostante il protocollo del maggio 2025 tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia, la Uil Polizia denuncia la necessità di interventi urgenti e concreti per migliorare la situazione e tutelare il benessere del personale penitenziario.

Il 20 maggio 2025, Regione Lombardia e Ministero della Giustizia hanno firmato un protocollo per promuovere il benessere del personale penitenziario, puntando su sportelli di ascolto, formazione e attivit√† culturali. Ma alla luce della situazione drammatica del carcere di Como, la Uil¬†polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it ¬© Quicomo.it - Carcere di Como, emergenza senza fine: troppi detenuti, pochi agenti e stipendi inadeguati

