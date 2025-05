Car-T su CDH17 per metastasi epatiche da colon-retto | studio preclinico al San Raffaele

Un team di ricercatori dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha sviluppato uno studio innovativo sulla CAR T su CDH17, una potenziale strategia immunoterapeutica per trattare le metastasi epatiche da colon retto. Questa ricerca preclinica rappresenta un passo avanti significativo verso nuove opzioni terapeutiche piĂą mirate e efficaci per i pazienti affetti da questa forma aggressiva di tumore.

