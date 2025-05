Capua diventa centro dell’universo per il gran finale di Dedalo o il sublime

Capua si trasforma nel cuore dell’universo per il gran finale di "Dedalo o il Sublime", un evento unico nel suo genere che unisce poesia, filosofia e scienza in una passeggiata teatrale. L’ultimo appuntamento del XVI festival-laboratorio palascianiano, organizzato dall’Accademia Palasciania, culmina in una lezione-spettacolo che chiude un viaggio di sette mesi e mezzo attraverso i mondi del mito e della conoscenza.

Sarà una lezione-spettacolo in forma di passeggiata poetica l’evento conclusivo del XVI festival-laboratorio palascianiano "Dedalo o il sublime", organizzato dall’Accademia Palasciania. Dopo un viaggio lungo sette mesi e mezzo tra mito, poesia, filosofia e scienza, la 28ª e ultima lezione si. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Capua diventa centro dell’universo per il gran finale di “Dedalo o il sublime”

Cosa riportano altre fonti

Il centro di aggregazione giovanile del parco di via Dragoni diventa maggiorenne | festeggiati i 18 anni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Capua, primo centro in Campania - Un “unicum” del servizio sanitario, destinato ad estendersi, dopo Capua, anche negli altri distretti dell’azienda sanitaria e nell’intera regione Campania. “Questa sperimentazione che ... 🔗Lo riporta ilmattino.it

Capua. Celiachia, malattia nel nuovo millennio: congresso scientifico sabato 24 al seminario - La clinica Villa Fiorita di Capua, con la responsabile dell’Ambulatorio di Cecliachia e Malassorbimento Rauso, promuove una giornata di approfondimento su nuo ... 🔗Riporta teleradio-news.it

Celiachia, congresso scientifico di “Villa Fiorita” al Seminario di Capua - Capua (Caserta) – “La malattia celiaca nel nuovo millennio tra nuove conoscenze sul meccanismo dell’infiammazione e nuove terapie per il management” sarà il ... 🔗Si legge su pupia.tv