Captain America | Brave New World | il nuovo Cap vola basso in un cinecomic di routine – Recensione

Scopri la nostra recensione di "Captain America: Brave New World", il nuovo capitolo cinematografico dedicato al supereroe nel quale il personaggio affronta un percorso complesso e pieno di sfide. Dopo il passaggio di testimone con Falcon, questa pellicola offre un'analisi interessante sulla nuova era di Capitan America, anche se tra luci e ombre.

Il passaggio di consegne che ha avuto luogo nella miniserie The Falcon and the Winter Soldier (2021) non è certo stato indolore e d’altronde sostituire l’iconico Capitan America originale, con la promozione della spalla Falcon a difensore assoluto degli Stati Uniti, avrebbe lasciato in ogni caso degli strascichi non da poco. Una scelta certamente non nuova anche in ambito fumettistico, ma che sul grande schermo risultava ancora più rischiosa per via dell’abbandono al ruolo che Chris Evans aveva fatto suo nei precedenti film dei Marvel Studios e che qui vede Anthony Mackie subentrare come title-character. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Captain America: Brave New World: il nuovo Cap vola basso in un cinecomic di routine – Recensione

Cerca Video su questo argomento: america falcon Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Captain America: Brave New World: in anteprima tutti i segreti dell'edizione 4K UHD; Captain America: Brave New World da oggi su Disney+. Ecco trama, cast e trailer; Captain America Brave New World disponibile su Disney+: abbonati a 5,99 euro al mese; Captain America: Brave New World arriva su Disney+. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Captain America: Brave New World" da oggi su Disney+. Ecco trama, cast e trailer - Captain America: Brave New World è in streaming su Disney+ dopo un incasso di 400 milioni di dollari. Scopri trama, cast, trailer e quando sarà disponibile. 🔗Da gazzetta.it

Captain America Brave New World è in streaming su Disney+, ma alla fine com'è andato? - Captain America Brave New World con Anthony Mackie e Harrison Ford sbarca su Disney+ dal 28 maggio. Qual è stato quindi il responso ufficiale del botteghino mondiale? Si può considerare un successo o ... 🔗comingsoon.it scrive

Captain America: Brave New World è in streaming su Disney+: 5 segreti da scoprire sul film - In questo articolo vi raccontiamo 5 segreti da scoprire su Captain America: Brave New World, disponibile in streaming su Disney+. 🔗Segnala cinema.everyeye.it