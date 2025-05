Capossela dal 18 giugno in tour con gli speciali concerti estivi Sirene Richiami emergenze e affioramenti

Scopri il talento unico di Vinicio Capossela inizia il suo tour estivo "Sirene" dal 18 giugno, portando richiami, emergenze e affioramenti in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia. Dopo il successo con il tour "Conciati per le Feste" e l'ultimo album "Sciusten Feste N.1965", il cantautore presenta una serie di concerti speciali, immersi in atmosfere magiche e coinvolgenti.

MILANO – Dopo aver percorso l'Italia con Conciati per le Feste, il tour invernale di presentazione dell'ultimo album SCIUSTEN FESTE N.1965, Vinicio Capossela torna dal vivo dal 18 giugno con SIRENE. Richiami, emergenze e affioramenti, una serie di speciali concerti estivi con formazioni e repertori differenti, in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra Penisola. Le prevendite sono attive sui principali circuiti online. "Siano esseri mitologici o concreti apparecchi acustici, le sirene sono sempre un richiamo, un segnale d'emergenza. Racconta l'artista. Reali e favolose, portano nel proprio corpo la loro natura duplice e ambigua, mutante e sfuggente, di volta in volta creature degli abissi e della luce, del mutismo e del canto, dell'oscuro dionisiaco e della bellezza apollinea.

