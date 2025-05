capitale del ciclismo arriva il giro d italia festa rosa a cesano

Oggi Cesano Maderno si trasforma nella capitale del ciclismo con l’arrivo del Giro d’Italia e la suggestiva Festa Rosa, un evento imperdibile per appassionati e spettatori. La città si prepara ad accogliere la carovana rosa, offrendo un’atmosfera di festa e emozione lungo il percorso che culmina sul traguardo di Corso Roma.

Oggi è il grande giorno del Giro d’Italia a Cesano Maderno: una città blindata dal primissimo pomeriggio si appresta a ricevere la carovana rosa. Dalle 13 scattano le chiusure delle principali strade interessate dal passaggio dei corridori, che dovranno percorrere un circuito due volte prima di passare sotto lo striscione del traguardo in Corso Roma. Sarà impossibile attraversare la città dalle 13 alle 18.30. Deviate e sospese anche le linee dei bus, in particolare la Z115 e Z116 effettueranno il percorso solo sul versante Seveso-Barlassina-Seveso e non transiteranno da Cesano e Seregno. La linea Z116 avrà gli attestamenti a Cesano in via Calabria (Itc Iris Versari) e a Seveso in via Vignone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it