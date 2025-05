Capgemini Mistral AI e SAP | la partnership per potenziare l’AI generativa nelle aziende regolamentate

Scopri come la partnership tra Capgemini Mistral AI e SAP rivoluziona l'intelligenza artificiale generativa nelle aziende regolamentate. Offrendo oltre 50 casi d’uso personalizzati per settori critici, questa collaborazione combina tecnologia avanzata, sicurezza e conformità per migliorare l'innovazione in settori come aerospazio, energia e servizi pubblici.

La nuova collaborazione offre oltre 50 casi d’uso personalizzati per settori critici come aerospazio, energia e servizi pubblici, combinando modelli avanzati di AI con piattaforme sicure per garantire innovazione, compliance e protezione dei dati. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Capgemini, Mistral AI e SAP: la partnership per potenziare l’AI generativa nelle aziende regolamentate

Cerca Video su questo argomento: Capgemini Mistral Sap Partnership Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capgemini, Mistral AI e SAP si alleano per accelerare l'adozione della GenAI nei settori regolamentati; Siemens, SAP e altri valutano la creazione di un centro dati per l'IA in Germania. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Capgemini, Mistral AI e SAP: alleanza a tre per la Gen AI nei settori regolamentati - Si parte con 50 casi d'uso già validati per gli ambiti con requisiti stringenti in termini di gestione dei dati, come servizi finanziari, pubblica amministrazione, aerospazio e difesa, ma anche energi ... 🔗impresacity.it scrive

Capgemini, SAP, and Mistral AI Launch 50+ GenAI Use Cases for Regulated Industries - These include augmented field operations in aerospace, predictive drone maintenance in energy, and smart procurement tools applicable industry-wide. 🔗Lo riporta analyticsindiamag.com

Secure generative AI for regulated industries through partnership Capgemini, Mistral AI, and SAP - Capgemini is expanding its strategic collaboration with Mistral AI and SAP to provide customized generative AI solutions to organizations in highly ... 🔗Secondo techzine.eu