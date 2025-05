caos tagli ministeriali stop ai fondi per i lavori di parignana e pietrabuona

I recenti tagli ministeriali ai fondi per la manutenzione delle strade di Parignana e Pietrabuona stanno causando forti preoccupazioni sul territorio, alimentando polemiche e rischi per la sicurezza. Durante un incontro pubblico a Monsummano, il Partito Democratico ha approfondito le criticità delle interruzioni dei lavori e l'importanza di trovare soluzioni durature.

Il taglio dei fondi per la manutenzione straordinaria delle strade della Provincia prospettati dal Governo continuano, ancora, a far discutere e creare polemica sul territorio. Se ne è parlato anche martedì sera a Monsummano, in un apposito incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico, ma che ha messo in evidenza tutte le criticità del caso. In quella circostanza, la consigliera provinciale, nonché sindaco di Larciano, Lisa Amidei è tornata a tuonare sul ritiro parziale dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo lo stato dell'arte: per il 2024 la Provincia era beneficiaria di un contributo significativo per quattro interventi di manutenzione straordinaria in Valdinievole, ovvero le asfaltature della SP22 (il vialone del Melani per tutti), la SP26 Camporcioni, il ripristino della frana sulla SP3 a Pietrabuona che, attualmente, prevede ancora la presenza di un semaforo per senso unico alternato ed il rifacimento della SP633 a Parignana, anche qui per frana.