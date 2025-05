Caos Fiorentina Curva Fiesola durissima | Commisso pulisciti la bocca Pradé vattene

La Curva Fiesole si trova nuovamente nel mezzo di un caos infuocato, tra duri scontri e grida di protesta contro la gestione della società viola. Dopo anni di speranze e sacrifici, i tifosi denunciano arroganza e mancanza di rispetto, chiedendo un cambiamento netto e un ritorno ai valori autentici della Fiorentina.

"Dopo anni di silenzi, fiducia e sacrifici, ci ritroviamo davanti all'ennesima dimostrazione di arroganza e incompetenza da parte di una società che ha dimostrato di non avere rispetto né per la storia della Fiorentina, né per chi quella maglia la difende ogni giorno: i tifosi. La Curva Fiesole è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Caos Fiorentina, Curva Fiesola durissima: "Commisso pulisciti la bocca, Pradé vattene"

Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti - Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorentina, è caos dopo le dimissioni di Palladino: società duramente contestata dalla Fiesole; Dodo in bilico, Fagioli e Gudmundsson con il broncio, e un futuro tutto da scrivere. La stagione è...; Un'estate fondamentale per il Franchi. Fiorentina pronta a chiedere di non giocare in casa fino a metà settembre, ma in caso di Conference tocca spostarsi. E Commisso è pronto all'offerta ufficiale; Primavera, verso Fiorentina-Juve tra regolamento e stato di forma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caos Fiorentina, Curva Fiesola durissima: "Commisso pulisciti la bocca, Pradé vattene" - Dopo le dimissioni di Palladino prendono la parola i tifosi: "Siamo stanchi, se scegliete la guerra con Firenze la perderete" ... 🔗Da firenzetoday.it

Fiorentina, la Curva Fiesole attacca: "Commisso sciacquati la bocca, Pradè via dalle palle" - Sono giorni agitati in casa Fiorentina, che da ieri si ritrova anche senza allenatore dopo le clamorose dimissioni di Raffaele Palladino. A scatenare la contestazione della Curva Fiesole, però, sono s ... 🔗Scrive sportmediaset.mediaset.it

Fiorentina, durissimo comunicato della Curva Fiesole: “Parole inaccettabili di Commisso, Pradè se ne vada” - Il tifo organizzato viola ha risposto alla frase del presidente pronunciata in conferenza stampa. Nel mirino anche il direttore sportivo Daniele Pradè ... 🔗Si legge su msn.com