caos dazi una corte li sospende un altra li reintroduce

È ufficialmente “caos dazi” negli Stati Uniti! Dopo la sospensione degli ordini esecutivi di Trump, una corte federale ha riaperto il sipario su nuove tariffe. Questo gioco di rimpalli non solo destabilizza il mercato ma riflette una crescente tensione globale sul commercio. In un contesto in cui le economie cercano stabilità post-pandemia, ogni cambiamento può avere ripercussioni enormi. Come reagiranno ora le imprese? Staremo a vedere!

È il caso di dirlo, è vero e proprio "caos dazi" negli Stati Uniti. A poco più di 24 ore dalla sentenza della Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti che sospendeva la quasi totalità degli ordini esecutivi del Presidente Trump in materia di dazi, una corte federale di Appello ha accolto il ricorso presentato dalla Casa Bianca. In breve, tutti i dazi imposti dall'amministrazione americana sono tornati in vigore, sia quelli relativi al "Liberation Day" del 2 aprile che quelli imposti precedentemente a Cina, Messico e Canada. La sentenza della corte del commercio internazionale è stata sospesa, e i dazi rimangono in vigore.

Dazi, Corte d'Appello sospende la decisione. Misure di Trump rimangono in vigore

