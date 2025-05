Caos al Righi gli studenti | Orsini non è più la nostra preside Lei nega | Sono in malattia

Gli studenti del Righi celebrano su Instagram la presunta uscita di Orsini dalla guida scolastica, ma la direttrice nega di essere dimessa; la situazione rimane incerta mentre l’Ufficio scolastico regionale del Lazio non conferma ufficialmente. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda che ha acceso il dibattito nelle scuole romane.

“Abbiamo vinto, Orsini non è più la nostra dirigente scolastica” gli studenti del Righi lo scrivono a caratteri cubitali sull’account Instagram del collettivo. Ma la diretta interessata nega: “Sono in malattia”. Mentre l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, per il momento, non conferma né. 🔗 Leggi su Romatoday.it