Canzoni d’autore bufala e comicità | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri cosa fare stasera a Bergamo e provincia: tra canzoni d'autore, la tradizionale sagra della bufala a ChorusLife e gli eventi di comicità come “Ridi’n’garage” allo Spazio Polaresco, ci sono tante occasioni per divertirsi e vivere emozioni uniche. Ecco gli appuntamenti imperdibili di giovedì 29 maggio nella Bergamasca!

Le canzoni d’autore e tante emozioni attraverso la musica a ChorusLife, la sagra della bufala al Piazzale degli Alpini, tante feste, la comicità di “Ridi’n’garage” allo Spazio Polaresco e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 29 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Ambiveri, a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it