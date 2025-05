Canottaggio l’Italia piazza subito 4 imbarcazioni in finale e 2 in semifinale agli Europei

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio sono partiti a Plovdiv, in Bulgaria, con l’Italia protagonista: 4 imbarcazioni hanno conquistato subito un posto in finale, mentre 2 sono già qualificate per la semifinale. Un’ottima partenza per gli azzurri in questa importante competizione internazionale.

Sono scattati a Plovdiv, in Bulgaria, gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della prima giornata di gare sono andate in scena batterie e preliminary race, e per l’Italia, che schierava 6 imbarcazioni, il bilancio è di 4 equipaggi in Finale A e 2 in semifinale. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza senior femminile Laura Meriano ed Alice Codato vincono la seconda batteria in 6:57.14 ed approdano alla Finale A con il secondo crono assoluto, alle spalle delle romene Maria Magdalena Rusu e Simona Radis, vittoriose nella prima serie in 6:51.79. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, l’Italia piazza subito 4 imbarcazioni in finale e 2 in semifinale agli Europei

