Canottaggio l’Italia piazza le ammiraglie in finale agli Europei Semifinali per 4 di coppia e singolo maschili

L'Italia del canottaggio brilla agli Europei di Plovdiv, conquistando quattro finali A in semifinale nelle gare maschili, tra cui il singolo e il 4 di coppia. La prima giornata di competizioni si conclude con un ottimo risultato: sei imbarcazioni già qualificate per le finali, dimostrando il successo e la preparazione della nazionale italiana.

Si chiude la prima giornata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, sede degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: la sessione pomeridiana, riservata esclusivamente alle batterie, vede i quattro equipaggi azzurri impegnati centrare due Finali A e due semifinali. Il bilancio complessivo dell’Italia, dunque, è di 6 imbarcazioni già in Finale A e 4 in semifinale. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel quattro di coppia senior maschile Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono la terza batteria con il crono di 5:37.21 ed approdano in semifinale con il miglior tempo complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, l’Italia piazza le ammiraglie in finale agli Europei. Semifinali per 4 di coppia e singolo maschili

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv - L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Italia Piazza Ammiraglie Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Italia prima nel medagliere agli Europei Under 19 di Kruszwica. Tre successi e storica doppietta delle Ammiraglie; Europei U19: i risultati delle preliminary race e delle semifinali; Italia pronta agli Europei di canottaggio, Pallozzi nel quattro senza e nell'otto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Canottaggio, l’Italia piazza le ammiraglie in finale agli Europei. Semifinali per 4 di coppia e singolo maschili - Si chiude la prima giornata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, sede degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: la sessione pomeridiana, ... 🔗Si legge su oasport.it

Canottaggio, l’Italia piazza subito 4 imbarcazioni in finale e 2 in semifinale agli Europei - Sono scattati a Plovdiv, in Bulgaria, gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della prima giornata di gare sono ... 🔗Lo riporta oasport.it

Canottaggio, da giovedì barche azzurre agli Europei in Bulgaria: il programma - Il Canottaggio azzurro è di fronte alla prima sfida del quadriennio olimpico. La strada che porta a Los Angeles inizia da Plovdiv (Bulgaria) dove da domani a domenica la squadra ... 🔗Si legge su msn.com