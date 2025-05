Cani alimentazione | i 18 cibi consigliati e i 31 da non dare perché tossici

Scopri i 18 cibi sicuri e sani da offrire al tuo cane e i 31 alimenti tossici da evitare assolutamente, per garantire una corretta alimentazione e il benessere del tuo amico a quattro zampe. Un'alimentazione consapevole può prevenire rischi e migliorare la qualità della vita del tuo cane, evitando errori comuni e scelte dannose.

Pur con le migliori attenzioni, molti proprietari di cani commettono diversi errori nell’alimentazione del loro animale domestico. Se da una parte molti cibi in scatola per cani sono carichi di conservanti chimici e composti per lo più da scarti di animali, dall’altra anche i cibi troppo salati possono risultare dannosi per i cani, provocando danni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

