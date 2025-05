Canale 5 effetto-Antonio Conte | dopo lo scudetto del Napoli

Scopri come l'effetto di Antonio Conte e il trionfo del Napoli hanno rivoluzionato i palinsesti televisivi, con analisi esclusiva nella rubrica "Tele...raccomando" di Klaus Davi. Un focus sulla straordinaria stagione azzurra e sulle conseguenze mediatiche di un successo che ha catturato l'attenzione degli spettatori italiani.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Scudetto Napoli) Con il trionfo del Napoli l’impatto sui palinsesti è stato dirompente. Intanto un effetto numerico: il match decisivo col Cagliari, in contemporanea con quello dell’Inter a Como, trasmessi entrambi da Dazn, hanno condizionato la programmazione del prime time di venerdì limitando i format delle ammiraglie generaliste sotto il 15% favorendo invece le trasmissioni sportive con La domenica sportiva-Speciale Scudetto all’8% di share, Pressing su Canale 5 all’11%, ancora meglio la domenica con Pressing al 14% e la DS al 10. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Canale 5, effetto-Antonio Conte: dopo lo scudetto del Napoli...

