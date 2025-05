Campionato italiano Aci Karting Viterbo da dimenticare per Samuele Marchetti

Il secondo appuntamento del Campionato Italiano ACI Karting a Viterbo si è rivelato un'esperienza difficile per Samuele Marchetti, che ha faticato a trovare il feeling con il circuito. Nonostante la partecipazione di 248 piloti provenienti da 42 nazioni, la gara si è conclusa con performances deludenti per il forlivese, segnando un capitolo da dimenticare in questa stagione.

Seconda prova del Campionato italiano Aci Karting da dimenticare in fretta per il forlivese Samuele Marchetti, che non ha trovato il giusto feeling con il Leopard Circuit Viterbo. All'appuntamento si sono presentati 248 piloti sui 260 iscritti, provenienti da 42 nazioni, con un parco partenti più.

