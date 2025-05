Campania sul podio delle Regioni per la comunicazione più efficace | De Luca superstar

La Campania si contende il podio come regione con la comunicazione più efficace verso i propri cittadini, dimostrando un crescente dinamismo sui social media. Secondo il recente report di DeRev, questa regione si attesta al terzo posto per capacità di dialogo digitale, confermando la leadership di De Luca come superstar della comunicazione pubblica.

Tempo di lettura: 5 minuti La Campania è al terzo posto nella classifica delle Regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. Secondo il report che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, dedica all’efficacia della comunicazione istituzionale, si tratta di un progressivo miglioramento negli anni: la Campania, infatti, era al quinto posto della classifica nel 2022, al quarto nel 2023 e da due anni consecutivi occupa il gradino più basso del podio. Una traiettoria di crescita simile a quella della Liguria, che nel 2024 e quest’anno si trova al secondo posto dopo aver occupato recentemente il sesto (2022) e il terzo (2023). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania sul podio delle Regioni per la comunicazione più efficace: De Luca superstar

