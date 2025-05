Campania dopo 20 anni una nuova legge sui consorzi bonifica | via libera dalla Regione

Dopo vent'anni, la Regione Campania approva una nuova legge sui consorzi di bonifica, rafforzando le loro competenze e ruolo nella difesa del suolo. Questa normativa, approvata oggi, rappresenta un passo importante per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile della regione.

Dopo venti anni la Campania ha una nuova legge sui consorzi bonifica, che ne definisce in maniera più puntuale le competenze. I consorzi di bonifica diventano anche soggetto attuatori per l’attività di difesa del suolo. Lo prevede il testo di legge che è stato approvato oggi in aula, a maggioranza, e che è stato presentato in aula dal presidente della Commissione regionale ‘Ambiente’, Giovanni Zannini (De Luca Presidente). Il testo approvato dall’aula è il frutto delle proposte di legge presentate dai consiglieri Corrado Matera, Maurizio Petracca, Bruna Fiola, Gennaro Oliviero, Erasmo Mortaruolo, Loredana Raia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

