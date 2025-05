Camorra morto il superboss Francesco Mallardo | aveva 74 anni

È morto a 74 anni Francesco Mallardo, noto come “Ciccio ‘e Carlantonio”, il celebre superboss della camorra di Giugliano. Malato da tempo e recentemente trasferito in una clinica, la sua scomparsa segna un’importante svolta nel mondo criminale napoletano.

Morto il superboss di camorra di Giugliano Francesco Mallardo, detto "Ciccio 'e Carlantonio". Il criminale, 74 anni, assistito dall'avvocato Giampaolo Schettino, era malato da tempo. Il decesso è avvenuto questa mattina. Era detenuto in regime di 41 bis a Parma ma negli ultimi giorni era strato trasferito in una hospis, una clinica sanitaria per malati .