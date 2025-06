Camorra morto il superboss Francesco Mallardo | aveva 74 anni

La cronaca nera piange la scomparsa di Francesco Mallardo, il celebre superboss di Giugliano conosciuto come “Ciccio ‘e Carlantonio”. A 74 anni, dopo una lunga malattia e un regime di carcere duro, il suo addio segna un capitolo cruciale nel mondo della criminalità organizzata. La sua morte, annunciata questa mattina, apre uno squarcio di incertezza e riflessione sulla lotta alla camorra, lasciando un’eredità complessa e controversa.

Morto il superboss di camorra di Giugliano Francesco Mallardo, detto "Ciccio 'e Carlantonio". L'uomo, 74 anni, assistito dall'avvocato Giampaolo Schettino, era malato da tempo. Il decesso, la cui notizia è stata data da Internapoli, è avvenuto questa mattina. Era detenuto in regime di 41 bis a Parma ma negli ultimi giorni era strato trasferito in.

