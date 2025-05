Camion contro un muro la cabina rimane schiacciata | autista salvo per miracolo

Un gravissimo incidente sull'A1 ha visto un camion schiantarsi contro un muro, riducendo la cabina a un groviglio di lamiere. Miracolosamente, l'autista è uscito illeso da questa scena impressionante, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi.

La cabina di guida di un camion ridotta a un groviglio di lamiere. Uno scenario impressionante, da cui è uscito miracolosamente in vita l'uomo che si trovava al volante. Incidente in A1, camion si schianta contro un muro L'autista di un tir è stato soccorso nella mattina di oggi, giovedì 29. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Camion contro un muro, la cabina rimane schiacciata: autista salvo per miracolo

