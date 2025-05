Camion bloccato sotto la stazione | servono ore per liberarlo

Un camion rimasto bloccato sotto la stazione di Maggianico ha causato disagi al traffico, con i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre tre ore per liberarlo. Questo incidente ha temporaneamente rallentato la circolazione in zona, evidenziando quanto siano fondamentari interventi tempestivi in situazioni di emergenza stradale.

Un autoarticolato è rimasto bloccato nel sottopasso della ferrovia a Maggianico nel pomeriggio di giovedì, creando non poche difficoltà per la circolazione nella zona di via al Lago. L'intervento dei vigili del fuoco, iniziato alle 15.30, si è protratto per oltre tre ore prima che il mezzo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Camion bloccato sotto la stazione: servono ore per liberarlo

