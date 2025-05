Camillo Tavernelli rinnova fino al 2028 | pilastro del progetto per la serie B

Camillo Tavernelli rinnova il suo contratto fino al 2028, confermando la sua centralità nel progetto del club per la prossima stagione e oltre. Il suo prolungamento rappresenta il primo e fondamentale passo verso l’assalto alla Serie B, consolidando il ruolo di Tavernelli come pilastro e punto di forza per il futuro del team.

di Andrea Lorentini Il suo rinnovo è stato il primo tassello della nuova stagione. Camillo Tavernelli (nella foto) sarà uno dei punti fermi e di forza del nuovo che tenterà l’assalto alla serie B. L’esterno ha prolungato il contratto fino al 2028, chiudendo la porta a possibili corteggiatori. Sarà uno dei pilastri al centro del progetto insieme ai vari Trombini, Chiosa, Guccione e Ravasio. "Allungare il mio rapporto con questo club è stata la naturale conseguenza di una buona stagione sul piano personale e di un buon finale di campionato della squadra – racconta Camillo – Mi ha fatto piacere sentire la fiducia della società e anche da parte mia c’è sempre stata la volontà di proseguire con questa maglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Camillo Tavernelli rinnova fino al 2028: pilastro del progetto per la serie B

