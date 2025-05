Camilla Mingardi non sarà nel roster della Savino Del Bene 2025 2026

Camilla Mingardi non farà parte del roster della Savino Del Bene Volley nella stagione 2025-2026, confermando il suo addio al club dopo due anni. La giocatrice bresciana conclude così la sua seconda esperienza a Scandicci, lasciando il team di coach Marco Gaspari.

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha ufficializzato che nella prossima stagione Camilla Mingardi non farà parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari. L’opposta bresciana conclude così la sua seconda esperienza con il club, dato che aveva già vestito la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2022-2023. Tornata a Scandicci per la stagione 2024-2025, Mingardi si è rivelata una pedina preziosa per lo staff tecnico, dimostrando grande disponibilità e spirito di adattamento, contribuendo al raggiungimento dei traguardi stagionali. Nel campionato di serie A1 ha collezionato 29 presenze, realizzando 235 punti, 22 muri e 3 ace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it