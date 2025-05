Camera siglato accordo con le Gallerie dell’Accademia di Venezia Restauro e visite dei cittadini

Roma abbraccia l'arte! È stato siglato un accordo tra la Camera dei deputati e le Gallerie dell’Accademia di Venezia per promuovere il patrimonio artistico lagunare. Un'iniziativa che va oltre il semplice restauro: apre le porte della cultura ai cittadini, rendendo l'arte parte integrante della vita politica. Questo è un passo importante verso una maggiore fruizione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, in un momento storico in cui l'arte gioca un ruolo fondamentale nel dialogo sociale.

ROMA – Siglato a Montecitorio un Accordo tra la Camera dei deputati e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, volto a valorizzare lo straordinario patrimonio artistico in deposito nella città lagunare, ospitandolo negli spazi destinati all’attività parlamentare e di rappresentanza. Alla firma erano presenti il Segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi e il direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, Giulio Manieri Elia. La collaborazione tra le due istituzioni è effetto di un protocollo di più ampio respiro, sottoscritto lo scorso dicembre tra il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, volto ad avviare una serie di buone pratiche per rendere il patrimonio artistico sempre più fruibile ai cittadini, promuovendo al contempo la ricerca storica e scientifica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera, siglato accordo con le Gallerie dell’Accademia di Venezia. Restauro e visite dei cittadini

