Camera | proposte riforme costituzionali su separazione carriere e premierato

La discussione sulle proposte di riforme costituzionali, inclusa la separazione delle carriere e il rafforzamento del ruolo del premierato, accende il dibattito politico in Parlamento. Mentre la maggioranza spinge per inserire queste riforme nel calendario di luglio, le opposizioni criticano la direzione presa, evidenziando le tensioni e le diverse visioni sul cambiamento istituzionale.

La maggioranza ha avanzato in capogruppo l'ipotesi di inserire nel calendario di luglio della Camera due riforme costituzionali: la separazione delle carriere e il premierato. Ira delle opposizioni su una prospettiva di questo tipo. "Crediamo sia una forzatura - ha detto capogruppo Dem Chiara Braga - e non siamo disponibili ad accettare compressioni. Evidentemente dopo il decreto sicurezza la spartizione tra le forze di maggioranza si è rimessa in moto e questo è un altro tassello di quel disegno volto a mettere in discussione l'equilibrio delle nostre istituzioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net