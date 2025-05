Camera di Commercio approvato il bilancio 2024 | nessun debito e avanzo di oltre 2 milioni

La Camera di Commercio della Romagna approva il bilancio 2024, confermando una situazione finanziaria solida e in equilibrio, con un patrimonio netto di quasi 64 milioni di euro, nessun debito e un avanzo di oltre 2 milioni di euro. Un risultato positivo che testimonia la buona salute economica dell'ente e la sua stabilitĂ futura.

Un bilancio "in salute e in equilibrio, con una solida situazione patrimoniale". Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna approva all'unanimitĂ il bilancio 2024 che registra un patrimonio netto di quasi 64 milioni di euro, nessun debito e un avanzo di circa 2,3 milioni di euro. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Camera di Commercio, approvato il bilancio 2024: nessun debito e avanzo di oltre 2 milioni

