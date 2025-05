Camera dei Deputati ospita confronto su direttive UE e innovazione in agroalimentare italiani

La Camera dei Deputati si è recentemente tinta di innovazione ospitando il dibattito su direttive UE e sostenibilità nell'agroalimentare italiano. L'evento, organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha approfondito le opportunità e le sfide per il settore alla luce della nuova agenda europea.

La Sala Stampa della Camera dei Deputati ha fatto da cornice a un importante incontro dal titolo “Territori, Innovazione e Alimentazione: l’Italia verso la nuova agenda europea”, organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. In questa occasione si è discusso delle nuove direttive europee che riguardano il comparto alimentare, analizzando le opportunità per le . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Camera dei Deputati ospita confronto su direttive UE e innovazione in agroalimentare italiani

Gattini lanciati dalla macchina in autostrada, Spiniello alla Camera dei Deputati: "Episodi di questa natura sono inaccettabili" - Episodi di crudeltà come gattini lanciati dalla macchina in autostrada sono inaccettabili. Questa mattina, grazie all'impegno della Presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali, Sara Spiniello, l'Onorevole Susanna Cherchi del Movimento 5 Stelle ha sollevato l'importante questione in Aula alla Camera dei Deputati, richiamando l'attenzione su tematiche cruciali per la protezione degli animali. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Camera Deputati Ospita Confronto Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trani ospita un forum di alto livello su Trump 2.0 e il futuro geopolitico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Territori, Innovazione e Alimentazione: l’Italia verso la nuova agenda europea - (Adnkronos) – la Sala Stampa della Camera dei Deputati ha ospitato la conferenza “Territori, Innovazione e Alimentazione: l’Italia verso la nuova agenda europea”, un evento promosso da ANGI – Associaz ... 🔗Segnala informazione.it

La camera dei deputati ospita la mostra di lorenzo marini sulle parole come forme vive e narrazioni sociali - La mostra di Lorenzo Marini alla Camera dei deputati a Montecitorio presenta quindici opere di typeart che trasformano le lettere in forme vive, invitando a riflettere sul ruolo sociale e politico del ... 🔗gaeta.it scrive

Alla Camera dei Deputati la nuova mostra di Lorenzo Marini - Dal 13 al 23 maggio la Camera dei Deputati apre le porte alla nuova mostra di Lorenzo Marini 'Le parole non siano pietre'. (ANSA) ... 🔗Riporta msn.com