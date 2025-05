Calhanoglu il momento decisivo! A Monaco per riscattare Istanbul

Hakan Calhanoglu cerca il momento decisivo a Monaco per riscattare la delusione di Istanbul e conquistare il suo primo trofeo europeo con l’Inter. Dopo la delusione del 2023, l’appuntamento contro il PSG rappresenta per il centrocampista turco una grande occasione di rivincita e di affermazione. Leggi l’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport per saperne di più.

