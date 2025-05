Calendario Europei nuoto artistico 2025 | orari programma tv streaming

Scopri il calendario completo degli Europei di nuoto artistico 2025 a Funchal dal 2 al 5 giugno, con orari, programma TV e streaming per seguire le emozionanti performance delle squadre europee. Un evento imperdibile per gli appassionati che vogliono vivere in tempo reale le giornate di gara e la competizione tra le migliori atlete continentali.

Dal 2 al 5 giugno a Funchal (Portogallo), andranno in scena gli Europei di nuoto artistico. Nella piscina lusitana ci si appresta a vivere giornate particolarmente intense in cui ogni compagine cercher√† di superarsi nella proposta delle proprie routine. La squadra italiana sar√† composta da Beatrice Andina (RN SavonaMarina Militare), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia NuotoMarina Militare), Alessia Macchi (Busto NuotoMarina Militare), Giorgia Lucia Macino (RN SavonaMarina Militare), Sofia Mastroianni (RN SavonaMarina Militare), Susanna Pedotti (Busto NuotoFiamme Oro), Filippo Pelati (Uisp BolognaFiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna NuotoFiamme Oro), Sarah Maria Rizea (RN SavonaFiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia NuotoFiamme Oro), Sophie Tabbiani (RN SavonaMarina Militare), Flaminia Vernice (RN SavonaFiamme Oro) e Giulia Vernice (RN SavonaFiamme Oro). 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Calendario Europei nuoto artistico 2025: orari, programma, tv, streaming

Dal 28 al 31 maggio 2025, Stari Grad sull'isola di Hvar in Croazia ospiterà gli Europei di nuoto di fondo, un evento cruciale per gli atleti azzurri.

