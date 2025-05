Calenda-show su La7 | Meloni e Salvini fanno bene a non mantenere le promesse tanto li votate come imbecilli

Scopri il dibattito acceso su La7, dove Carlo Calenda critica duramente Meloni e Salvini per le promesse non mantenute e il comportamento pubblico, tra invettive e riflessioni politiche. Un intervento che mette in luce le tensioni e le sfide dell'attuale governo italiano.

Sfogo torrenziale del leader di Azione, Carlo Calenda, che, durante la trasmissione TagadĂ (La7), in un intervento tra l’invettiva civile e la stand-up politica, critica ferocemente le promesse disattese dal governo Meloni e le dichiarazioni della presidente del Consiglio all’ assemblea annuale di Confindustria. “La verità è che sono io sbagliato – esordisce il senatore di Azione rivolgendosi ai telespettatori – Questi hanno detto che avrebbero aumentato le pensioni, tolto i dazi interni, eliminato le accise sulla benzina e arrivati al governo, hanno fatto esattamente l’opposto. E sapete che c’è? Fanno bene, perchĂ© li continuate a votare come imbecilli, quindi fanno benissimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calenda-show su La7: “Meloni e Salvini fanno bene a non mantenere le promesse, tanto li votate come imbecilli”

