caleb mclaughlin protagonista di un incubo nell audible originale

La stagione conclusiva di Stranger Things è ancora in attesa di debutto, ma l’attore Caleb McLaughlin si prepara già a presentare un nuovo progetto dal tono inquietante. Questa volta si tratta di un’originale produzione audio, Sacrilege: Curse of the Mbirwi, disponibile da oggi su Audible. Si tratta del suo esordio nel mondo degli audiogiochi narrativi, che segna un importante passo nella sua carriera artistica. La narrazione si svolge in uno scenario africano e coinvolge tematiche legate al soprannaturale e alle tradizioni locali. sacrilege: curse of the mbirwi, una nuova esperienza audio per caleb mclaughlin. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it