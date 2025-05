Caleb Followill si rompe il tallone | Kings of Leon annullano tour e festival estivi 2025

Caleb Followill dei Kings of Leon si è rotto il tallone, mettendo in pausa la band e portando all'annullamento di tour e festival estivi nel 2025. Scopri come questo infortunio ha influito sulla programmazione della band e cosa aspettarsi per il loro futuro.

Il frontman dei Kings of Leon, Caleb Followill, ha subito un grave infortunio, costringendo la band a modificare i propri impegni per l’estate. A seguito di un incidente che ha comportato la frattura del tallone, Caleb ha dovuto sottoporsi a un’operazione d’emergenza, causando l’annullamento degli show da headliner programmati in Europa e nel Regno Unito . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Caleb Followill si rompe il tallone: Kings of Leon annullano tour e festival estivi 2025

