Caldo fino a 32 gradi estate alle porte in Toscana | previsioni meteo ponte 2 giugno

Preparatevi alla crescita delle temperature in Toscana, con il caldo che potrebbe raggiungere fino a 32°C durante il ponte del 2 giugno. Dopo un maggio instabile, l'estate meteorologica si apre con giornate soleggiate e temperature in aumento, annunciando una primavera che cede il passo al caldo estivo. Rimanete aggiornati sulle previsioni per vivere al meglio il lungo weekend di inizio giugno.

Firenze, 29 maggio 2025 – Arriva il caldo in Toscana. L’estate meteorologica, che ufficialmente inizia domenica 1° giugno, sembra proprio voler rispettare il calendario. Dopo un maggio instabile, il meteo cambia volto e regala giornate stabili, soleggiate e via via più calde. Ma, rassicurano i meteorologi del consorzio Lamma, si tratterà sì di un caldo tipicamente estivo ma non eccessivo, con temperature superiori alle medie di 3-4 gradi, ma senza ondate torride. Sabato 31 giugno fino a 32 gradi. Già a partire da oggi, giovedì 29 maggio, le massime toccheranno i 30 gradi nelle pianure interne, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli a prevalente componente settentrionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo fino a 32 gradi, estate alle porte in Toscana: previsioni meteo ponte 2 giugno

