Caldo estivo in settimana e piogge nel weekend | le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia

Previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia: un atteso caldo estivo nei primi giorni della settimana, seguito da possibili piogge nel weekend. Dopo le giornate di alta pressione e temperature quasi estive, il tempo si può deteriorare a partire da sabato, con rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi.

Gli ultimi giorni di questa settimana, tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, si preannunciano caldi e con temperature quasi estive per l'arrivo dell'alta pressione dall'Africa. A partire da sabato 31 maggio, però, a Milano e in Lombardia il tempo potrebbe peggiorare, con rovesci pomeridiani soprattutto su Alpi e Prealpi che porteranno tempo instabile per il 2 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Caldo estivo in settimana e piogge nel weekend: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia

Previsioni meteo Milano e Lombardia, che tempo farà nel weekend. La prossima settimana torna il maltempo - Nel weekend, la Lombardia si prepara a un cambiamento radicale del tempo. Dopo un inizio di maggio caratterizzato da sole e temperature sopra la media, da oggi è atteso un brusco ingresso di aria fredda che porterà maltempo e temperature in calo. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Caldo estivo in settimana e piogge nel weekend: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia; Altri 7 giorni tra piogge e temporali, poi caldo estivo; Arriva il caldo vero in Toscana: ora c’è una data. L’estate 2025 ancora più infuocata; Arriva l'estate, c'è la data: dopo piogge e grandinate il caldo all'improvviso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meteo – Prossima settimana incerta tra insidia maltempo e prima intensa ondata di caldo della stagione estiva - Meteo - Prossima settimana ancora incerta, il maltempo potrebbe colpire l'Italia ma possibile arrivo anche di una intensa ondata di caldo ... 🔗Come scrive centrometeoitaliano.it

Ecco il caldo estivo, ma il meteo potrebbe riservarci delle sorprese - L’ultima settimana del mese di Maggio segna una fase di profonda trasformazione nella configurazione atmosferica ... 🔗msn.com scrive

Caldo estivo in arrivo, ma i temporali colpiranno ancora: le previsioni meteo fino al 10 giugno - Sabato 7 giugno ancora sole e bel tempo su quasi tutte le regioni, ma con piogge deboli attese sulle Alpi occidentali e centrali, mentre altrove il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Al Centro ... 🔗Scrive notizie.tiscali.it

Ancora una settimana di caldo estivo in Toscana.