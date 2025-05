Caldo e clima estivo per il Ponte del 2 giugno | le previsioni meteo su Roma e Lazio

Previsioni meteo per Roma e Lazio: il ponte del 2 giugno si aprirà con clima estivo e temperature elevate, perfette per trascorrere il lungo weekend all'aperto. Da sabato 30 maggio, il cielo sarà sereno e soleggiato, garantendo giornate calde e ideali per le attività all'aperto. Continua a leggere per tutti i dettagli sul tempo durante il ponte!

Il 2 giugno è lunedì, il weekend parta da fine maggio. Da sabato 30 si attendono cielo sereno, sole e caldo e temperature estive. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Caldo e clima estivo per il Ponte del 2 giugno: le previsioni meteo su Roma e Lazio

Caldo da record a giugno, in queste zone le temperature saranno altissime - Giugno si apre con un caldo da record in molte zone, con temperature incredibilmente elevate. Dopo un maggio caratterizzato da repentini cambiamenti meteorologici, ci attendono settimane di caldo intenso. 🔗continua a leggere

