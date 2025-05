Calciomercato Roma Abraham verso il ritorno | futuro ancora nella Capitale?

La Roma si prepara a vivere giorni di grande fermento sul calciomercato, con Abraham che potrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa e confermare il futuro nella capitale. Con l'attenzione focalizzata sull’annuncio del nuovo allenatore, i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire se Gasperini sarà l’erede di Ranieri e quali altre sorprese riserverà il mercato.

Sono giorni estremamente frizzanti quelli che si appresta a vivere la Roma, che terminato il campionato dovrà entro poco tempo dare l’annuncio del nuovo allenatore, con i tifosi in attesa di scoprire chi sarà l’erede di Ranieri. Nelle ultime ore sarebbe schizzate alle stelle le possibilità di vedere Gasperini sulla panchina giallorossa, con il tecnico di Grugliasco che sembrerebbe intenzionato a lasciare l’Atalanta. Nel weekend potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, con il club capitolino che inizierebbe così una nuova era. Una volta risolta la questione allenatore, per la Roma sarà tempo di focalizzarsi sul calciomercato, lavorando per cercare di sistemare la rosa in modo da poter puntare alla qualificazione in Champions League dopo che quest’anno è sfuggita per un solo punto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it