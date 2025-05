Calciomercato Pirlo torna in Serie A | fumata bianca

Andrea Pirlo torna in Serie A, pronto a rilanciarsi in una nuova avventura stimolante. Dopo settimane di attesa, si avvicina la fumata bianca: il finale di questa saga potrebbe sorprenderti. Scopri tutti gli ultimi sviluppi e il possibile intreccio con il suo ex compagno di squadra.

Pirlo è pronto per una nuova destinazione suggestiva in Serie A. Spunta l’intreccio decisivo con il suo ex compagno di squadra: ecco la verità Una voglia immensa per tornare subito in panchina alla guida di un progetto entusiasmante in Serie A. Pirlo dovrà comunicare la sua decisione definitiva nelle prossime ore: l’intreccio suggestivo in vista della prossima stagione. – Lapresse – calciomercato.it Andrea Pirlo non vede l’ora di rimettersi al lavoro in Serie A. Dopo l’avventura alla guida della Juventus in massima serie, è tornato protagonista con la Sampdoria in cadetteria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, Pirlo torna in Serie A: fumata bianca

Modena Calcio: Nuovo Progetto Tecnico con Vivarini o Pirlo per la Serie B - Modena Calcio avvia un nuovo progetto tecnico per la Serie B, valutando tra Vivarini e Pirlo. Decidere l'allenatore riflette la filosofia e l'ambizione del club, oriented a crescere e conquistare obiettivi ambiziosi.

