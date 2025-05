Calciomercato Milan un big chiede la cessione! Club spiazzato potrebbe andare via a zero

Il calciomercato del Milan si agita con una sorpresa: un grande giocatore ha chiesto la cessione, lasciando il club spiazzato e con il rischio di perderlo a parametro zero. In particolare, il futuro di Mike Maignan, in scadenza nel 2026, si fa incerto, alimentando discussioni e strategie per la prossima estate rossonera.

Stando a quanto riferito da Repubblica, nel calciomercato Milan della prossima estate potrebbe scoppiare la grana legata a Mike Maignan, portiere rossonero in scadenza di contratto nel 2026. Maignan in vendita. Maignan è destinato alla cessione: il rinnovo è fermo da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, un big chiede la cessione! Club spiazzato, potrebbe andare via a zero

