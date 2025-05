Calciomercato Milan ultime news su Tomori | un particolare decisivo

Scopri le ultime novità sul calciomercato del Milan e il possibile addio di Fikayo Tomori, difensore chiave dei rossoneri. Secondo le news di Nicolò Schira, un particolare decisivo potrebbe influenzare il suo futuro in questa sessione estiva.

Fikayo Tomori, difensore al Milan dal gennaio 2021, potrebbe andare via in questo calciomercato estivo: ecco le ultime news da Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ultime news su Tomori: un particolare decisivo

