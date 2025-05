Calciomercato Milan rinforzo di esperienza e qualità a zero per la difesa

Il Milan punta a rinforzare la difesa con un colpo di qualità e esperienza a parametro zero, migliorando il reparto senza incidere sul budget. Questa sessione estiva di calciomercato promette cambiamenti significativi, anche con risorse limitate, grazie a operazioni intelligenti e mirate.

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, cambierà molto. Il budget non è elevato, ma muovendosi bene possono nascere belle cose.

