Calciomercato Milan Reijnders | appuntamento oggi col il City Le ultime

Scopri le ultime novità sul calciomercato del Milan e l'appuntamento di oggi con il Manchester City, mentre si intensifica la trattativa per Tijjani Reijnders. La cessione del centrocampista potrebbe rappresentare un maxi colpo per i rossoneri, con aggiornamenti esclusivi su Gazzetta.it.

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders potrebbe essere la cessione importante dei rossoneri. Gazzetta.it fa il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Reijnders: appuntamento oggi col il City. Le ultime

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid. 🔗continua a leggere

Milan-Monza, quanti addii stasera a San Siro; Milan, Romano: “Il City ha avviato le trattative per Reijnders”; Il Manchester City pronto a chiudere: emissari in Italia per formalizzare l'accordo | Quasi 100 milioni sul piatto; Leao ai saluti col Milan | l’indizio è appena arrivato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reijnders, Milan e City a colloquio. A Manchester hanno fretta, a Milano meno... - Oggi appuntamento fra i due club per parlare dell'olandese. Guardiola lo vorrebbe già per il Mondiale per club, il Diavolo si fa forte del contratto in scadenza nel 2030. I prossimi giorni decisivi ... 🔗Come scrive gazzetta.it

Milan, trattativa con il Manchester City per Reijnders ma il diktat è preciso: via solo per un'offerta irrinunciabile - L`accordo trovato con Massimiliano Allegri è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Milan che hanno una voglia matta di tornare a competere per le primissime. 🔗Riporta msn.com

Milan, Reijnders verso il City: il sostituto arriva dall’Argentina - Il Milan può dire addio a Reijnders ed il suo erede può arrivare direttamente dall'Argentina: le ultime notizie ... 🔗Da calciomercato.it