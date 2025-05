Calciomercato Milan Leao vorrebbe andare via | la richiesta del club

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan durante il calciomercato estivo, alimentando le indiscrezioni di mercato. Il club e l'entourage del portoghese si incontreranno presto per discutere il futuro dell'attaccante, mentre si intensificano le voci sulla possibile partenza.

Rafael Leao via dal Milan in questo calciomercato estivo? Se ne parlerĂ nell'incontro in agenda tra il club e chi gestisce il portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao vorrebbe andare via: la richiesta del club

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid. 🔗continua a leggere

Milan, nuovo affare da Manchester: il sostituto di Leao - Svolta per un nuovo affare in casa Milan: Leao può salutare subito in estate. Ecco la mossa a sorpresa da Manchester per il sostituto ... 🔗Si legge su calciomercato.it

Calciomercato Milan: Leao apre all'addio - Rafael Leao rimane un grande punto interrogativo del Milan. Il calciatore portoghese ha deluso nuovamente e le sue prestazioni ... 🔗Segnala calcioline.com

Leao ai saluti col Milan: l’indizio è appena arrivato - Il funambolo portoghese ha concluso l’attuale annata con 12 gol e 13 assist in 50 presenze e tali numeri potrebbero anche rappresentare gli ultimi da calciatore del Milan. Il contratto è lungo ed in ... 🔗Come scrive calciomercato.it

