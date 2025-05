Calciomercato Milan futuro di Leao in bilico? Incontro chiave con l’entourage

Il futuro di Rafael Leao al Milan rimane in bilico, con un ritorno in campo che dipende da un incontro decisivo tra il calciatore e il suo entourage. Le trattative in corso e le novità dell’ultima ora rendono questa decisione cruciale per il club rossonero e i suoi tifosi.

Il futuro di Rafael Leao al Milan continua ad essere uno degli argomenti più discussi negli ultimi tempi: gli ultimi aggiornamenti.

Milan-Bologna, Conceiçao vs Italiano atto terzo: in palio c'è anche il futuro - Milan-Bologna, Conceição vs Italiano: atto terzo di una sfida che va oltre il campo. In palio c'è il futuro delle due squadre, entrambe alla ricerca di riscatto e contratti rinnovati.

